Хавбек Аталанти Руслан Маліновський буде включений у список гравців на листопадові матчі проти Боснії і Болгарії, стверджує Meta-ratings.

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Від поєдинку з боснійцями залежить підсумкове місце збірної України у відборі на ЧС, тому Петраков хоче бачити найсильніший склад команди. Під час жовтневого циклу тренер "синьо-жовтих" не включав Маліновського навіть в резервний список. Втім, тепер зірковий хавбек готовий приїхати в табір збірної і особисто обговорити з Петраковим подальшу співпрацю.

Нагадаємо, українцям залишилось провести лише одну гру в рамках кваліфікації до ЧС-2022. У виїзному матчі проти Боснії та Герцеговини (16 листопада) команді Петракова потрібно перемагати, щоб гарантувати собі другу сходинку у групі D. Перед цим "синьо-жовті" проведуть спаринг проти Болгарії (11 листопада).

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