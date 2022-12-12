Головний тренер збірної України Олександр Петраков під час відвідин Америки не забув про наймолодших українців.

"У межах візиту до США, присвяченого прем'єрі фільму "Пам'ятай синьо-жовтих", Олександр Петраков відвідав школи з українськими дітьми у місті Йонкерс біля Нью-Йорка та українську католицьку школу Святого Миколая у Чикаго.

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Наставник збірної поспілкувався з малечею, відповів на питання юнаків та дівчат, а також продемонстрував футбольні вправи", – рапортує про перебіг зустрічей пресслужба Української асоціації футболу.

До слова, контракт Петракова з УАФ завершується 31 грудня. Його доля поки залишається невідомою.

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