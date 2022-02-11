Олександр Петраков зовсім не байдикує під час зимових зборів клубів УПЛ.

Наставник збірної України особисто відвідав тренування Шахтаря у Туреччині.

Гравець Вереса опинився під прицілом Петракова – наставник збірної України відвідав спаринг рівнян у Туреччині

Після завершення занять Петраков підійшов до Де Дзербі та його помічників. Тренери дуже емоційно щось обговорювали, використовуючи жести та кумедні мініатюри. На прощання Петраков потис руки гостинним італійцям.

Нагадаємо, збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар проти сильнішого з пари Уельс – Австрія.

Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори