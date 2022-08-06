Після законного вихідного, який гравці Динамо отримали за перемогу над Штурмом (1:0), у п'ятницю команда розпочала повноцінну підготовку до матчу-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Тренерський штаб разом із підопічними провели детальний розбір поєдинку і зробили роботу над помилками. Згодом провели втягуюче тренування, яке завершилось ударами по воротах та тактичними вправами.

Уважним глядачем на тренуванні став Олександр Петраков. Головний тренер збірної України тепло поспілкувався з кожним із хлопців, а потім отримав від Мірчі Луческу та його асистентів корисну інформацію про стан збірників.

Нагадаємо, національна команда на початку вересня проведе три матчі Ліги націй, за підсумками яких стане відомо, чи зможуть "синьо-жовті" підвищитися у класі та знову виступати в Дивізіоні А.

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