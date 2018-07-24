Петраков: У нас є певні проблеми кадрового характеру

Головний тренер юнацької збірної України U-19 Олександр Петраков прокоментував матч із Туреччиною на Євро-2018 та розповів про підготовку до півфінального поєдинку проти збірної Португалії.

"Перед грою з Туреччиною ми дуже переживали. Нерідко буває так, що, коли залишається один крок, футболісти можуть перехвилюватися.

Однак хлопці знову проявили себе в усій красі, молодці. Окрім Булеци, двічі міг відзначитися Супряга. Хоча видно було, що втома накопичилася суттєва. У нас не такий великий кадровий потенціал. Багатьом хлопцям ще не вистачає досвіду матчів такого рівня. Переважно навантаження лягає на певних виконавців.

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У нас є деякі проблеми кадрового характеру. Але я вірю, що все обійдеться, і гравці будуть у строю. Зараз на перше місце знову виходить відновлення футболістів до матчу проти Португалії.

У зв'язку з цим хочу подякувати тренерсько-адміністративному штабу, який практично без відпочинку працює на благо збірної. А тут ще й півфінальний матч призначено на третю годину дня.

У такому віці зайва доба відпочинку, причому коли потрібно грати через два дні на третій, позначається. У португальців є в цьому перевага. Тим не менш, ми будемо боротися за вихід до фіналу, це я обіцяю.

Що стосується суперника, то з Португалією за вісім років роботи в юнацьких збірних я ще не зустрічався. Про силу команди свідчить хоча б той факт, що цей колектив два роки тому ставав чемпіоном Європи серед 17-річних.

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У португальців зіграна команда, багато індивідуально сильних футболістів. Збірна Португалії практично не має слабких місць, проте ми постараємося знайти, за рахунок чого можна їй протистояти", – цитує Петракова прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, півфінал юнацького Євро-2018 (U-19) між збірними України і Португалії відбудеться 26 липня. Початок поєдинку о 15:00.