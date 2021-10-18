Петраков у збірній України заробляє у 20 разів менше за Шевченка – журналіст розкрив суму
Олександр Петраков, схоже, не заробляє порівняно великих грошей на посаді виконувача обов'язків головного тренера збірної України.
Зарплатня 64-річного фахівця становить 10 тисяч доларів на місяць, а не 25-30, як повідомлялось раніше, стверджує ведучий програми ТаТоТаке Сергій Болотніков.
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Коли Петраков очолив головну команду країни, йому пропонували зарплатню більшу, але він, зазначає джерело, відмовився. Тренер сказав, що це можна буде обговорити у разі виконання поставлених завдань.
Якщо ж збірній України вдасться вийти на ЧС-2022, то адміністративно-тренерська група (медики, селекціонери, тренери тощо) отримає бонус у розмірі близько 700 тисяч доларів.
До слова, місячний оклад Андрія Шевченка – попередника Олександра Петракова – становив приблизно 200 тисяч, що у 20 разів більше, ніж отримує чинний наставник "синьо-жовтих".
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