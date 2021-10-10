Петраков у Львові розділив збірну України на дві групи – основа отримала відпочинок, а резервісти зіграли між собою
Збірна України розпочала підготовку до матчу відбору ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.
Відразу після матчу з фінами команда вилетіла до Львова, а сьогодні були традиційні процедури, інформує офіційний сайт УАФ.
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Олександр Петраков розділив команду на дві групи. Основа з матчу проти фінів виконала легкі пробіжки і відправилася відновлюватися. Резервісти на полі Скіфа (саме там займається збірна) провели інтенсивне тренування у форматі двосторонньої гри. Гравці працювали з величезним бажанням і прагненням довести тренерському штабу обґрунтованість своїх претензій на місце в стартовому складі. Після цього "синьо-жовті" знову об'єднались у готелі.
Нагадаємо, поєдинок Україна – Боснія відбудеться у вівторок, початок о 21:45. Наразі підопічні Петракова випереджають суперника на 2 очки, однак провели на один матч більше.
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