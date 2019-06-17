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Петраков: Треба було виграти чемпіонат світу, аби збірну України U-20 похвалили

08:00 444 Читать на русском
Петраков: Треба було виграти чемпіонат світу, аби збірну України U-20 похвалили
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України з футболу U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу команди на чемпіонаті світу-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Приємно, що так зустріли. Розуміння того, що ми зробили, прийде пізніше. Дуже втомилися, залишили багато сил, зараз нічого не відчуваю. Тренерство? Тренери довго не живуть, і успішні теж.

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Спасибі журналістам за критику в перших матчах. Поливали нас нормально, а потім дивлюся – охолонули, мовчать. Ну, думаю, треба вигравати чемпіонат світу, щоб похвалили. Ось тепер будете хвалити. Але я хлопцям сказав, що це швидко мине. Через два тижні накинуться.

Чи розумів на старті роботи, що буде такий результат? Ні. Коли перший раз зібралися, я сказав помічнику: "Щось не можу на них дивитися. Давай ти починай перше тренування". Але хлопці зрозуміли, що потрібно робити, в чому себе обмежувати і до чого йти. Вони створили диво, знімаю капелюха.

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Клубна робота? Кожен повинен бути на своєму місці. Але чесно скажу: думав сьогодні про Велько Пауновіча, він з Сербією виграв чемпіонат світу в 2015-му році в Новій Зеландії, а потім його запросили відразу в МЛС. Він поїхав з усім штабом. Думаю, може, ще подзвонять", – зазначив Петраков в коментарі Sport.ua.

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Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - Південна Корея U-20
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