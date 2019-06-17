Петраков: Треба було виграти чемпіонат світу, аби збірну України U-20 похвалили

Головний тренер збірної України з футболу U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу команди на чемпіонаті світу-2019.

"Приємно, що так зустріли. Розуміння того, що ми зробили, прийде пізніше. Дуже втомилися, залишили багато сил, зараз нічого не відчуваю. Тренерство? Тренери довго не живуть, і успішні теж.

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Спасибі журналістам за критику в перших матчах. Поливали нас нормально, а потім дивлюся – охолонули, мовчать. Ну, думаю, треба вигравати чемпіонат світу, щоб похвалили. Ось тепер будете хвалити. Але я хлопцям сказав, що це швидко мине. Через два тижні накинуться.

Чи розумів на старті роботи, що буде такий результат? Ні. Коли перший раз зібралися, я сказав помічнику: "Щось не можу на них дивитися. Давай ти починай перше тренування". Але хлопці зрозуміли, що потрібно робити, в чому себе обмежувати і до чого йти. Вони створили диво, знімаю капелюха.

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Клубна робота? Кожен повинен бути на своєму місці. Але чесно скажу: думав сьогодні про Велько Пауновіча, він з Сербією виграв чемпіонат світу в 2015-му році в Новій Зеландії, а потім його запросили відразу в МЛС. Він поїхав з усім штабом. Думаю, може, ще подзвонять", – зазначив Петраков в коментарі Sport.ua.

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