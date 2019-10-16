Петраков: Сподіваюсь, гравці Динамо допоможуть збірній України U-17 в матчах відбору до Євро-2020

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков поділився враженнями від спарингів зі збірною Вірменії.

"У цьому віці у нас поки немає яскравих футболістів, але найважливіше, що вони хочуть себе проявити, стараються. Одним словом – трудяги. За це я віддаю їм належне. Вони уважно слухають, і хоча у них не завжди все виходить, але вони наполегливо працюють над своїм вдосконаленням.

"Гроші, джипи, тьолки і сауни", – Петраков пояснив, чому молоді українські футболісти не їдуть в закордонні чемпіонати

Чому не вдалося забити багато голів, як в першому матчі? Тому що в першій зустрічі суперник грав більш відкрито, і нам вдалося використати вільні зони в його захисних побудовах. А в іншій грі вірмени всією командою засіли біля власного штрафного. Розкрити таку оборону було непросто.

Я дуже сподіваюся і докладу всіх зусиль, щоб футболісти Динамо посилили нашу збірну, і в Португалію ми поїхали з найсильнішими гравцями цього віку. Принаймні для себе я вже визначив склад, який буде готуватися до офіційних матчів", – поділився Петраков в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, збірна України U-17 двічі перемогла Вірменію у спарингах (5:0, 2:0) в рамках підготовки до кваліфікаційного раунду Євро-2020, де зустрінеться з Грузією, Албанією та Португалією.

Тріумф і падіння українських збірних, веселий відбір на Євро та скандали УАФ: огляд футбольного тижня у мемах