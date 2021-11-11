"Ми дивимося на гру з Боснією. Дивимось, думаємо, вирішуємо. Скажу відверто – у матчі з Болгарією дам деяким хлопцям відпочити, бо вони дуже багато награли. Потрібно, щоб вони були свіжими.

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Дехто зіграє по тайму. У нас лише шість замін, тож величезної ротації просто не може бути. Я не можу дати ігровий час усім футболістам, які приїхали до збірної, і вони це чудово розуміють. Хто себе проявить, віддаватиметься грі, той і вийде на вирішальний матч із Боснією", – заявив Петраков у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, спаринг проти Болгарії відбудеться в Одесі сьогодні, 11 листопада, початок о 19:30. 16 листопада на збірну України очікує вирішальний поєдинок за вихід із групи відбору до ЧС-2022 проти боснійців.

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