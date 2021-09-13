"Шевченко і керівництво нашої федерації п'ять років говорили про те, що вони будують систему і структуру гри, яка заточена під контроль м'яча, під атаку. Призначають вас – і ви говорите про те, що вам не подобається гра в пас заради пасу, у вас є своє бачення", – звернувся до Петракова коментатор Віктор Вацко у програмі Великий Футбол.

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"Я теж хочу гру в контроль м'яча. Але ми – не іспанці. І ніколи ними не будемо", – парирував фахівець.

Нагадаємо, після вересневого збору команда України додала до свого заліку відбору на ЧС-2022 ще два бали і з 5-ма очками зберігає другу сходинку у групі D.

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