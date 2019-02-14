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Петраков розповів про вибір складу на чемпіонат світу-2019 U-20

10:45 242 Читать на русском
Петраков розповів про вибір складу на чемпіонат світу-2019 U-20
Олександр Петраков / Офіційний сайт ФФУ

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Петраков пояснив, як обирає гравців на чемпіонат світу-2019 U-20.

"Сафронов і Бєляєв готуються до чемпіонату світу. Я подивився на їх теперішній стан – цілком нормально вони виглядають. Придивляюсь до їх дій, щось їм сказав, так що все нормально.

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Я давно вже знаю Дмитра Михайленка, ми з ним постійно спілкуємося, він ніколи мені не відмовляв у футболістах. У нас з ним чудові стосунки, і він до збірної ставиться дуже добре. І я розмовляю зараз з кожним тренером і керівництвом клубів, чи відпустять вони гравців на чемпіонат світу, адже він проходитиме не у терміни, що встановлені ФІФА – з 10 травня ми починаємо збір.

Так от, запитую, чи відпустять потрібного мені гравця, або я буду залучати до збірної іншого. Поки що ніхто не відмовляв", – цитує Петракова офіційний сайт СК Дніпро-1.

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Теги
Збірна України Збірна України U-20 Олександр Петраков Чемпіонат світу U-20
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