"Я українець. Коли мене викликають до національної збірної, то це найкраще, що може бути для мене. Я повинен захищати честь своєї країни. Для мене це дуже важливо.

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Ми телефонували одне одному кілька разів з Петраковим під час війни. Про футбол говорили не так багато. Насамперед, цікавилися про безпеку один одного. Перші розмови були про це. Потім уже більше спілкувалися безпосередньо про гру. Тренер запитував, чи я підтримую форму, яке моє самопочуття. Ми завжди були на зв'язку.

Я чудово знаю Петракова. Це людина, яка не відходитиме від свого. Він на перше місце ставить результат. Попри те, що відбувається зараз, він продовжуватиме вимагати з нас", – зазначив Корнієнко у коментарі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, збірна України 11 травня має провести спаринг з менхенгладбахською Борусією, а 1 червня зіграє з Шотландією у плей-офф кваліфікації до ЧС-2022. Переможець пари розіграє путівку на Мундіаль з Уельсом 5 червня.

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