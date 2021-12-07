Петраков – про кандидатів у збірну України: "Не хочу образити наш чемпіонат, але..."
Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков поділився думками щодо потенційних новачків національної команди.
"Ми стежимо за багатьма футболістами, дивимося їх. Але, відверто кажучи, коло цих футболістів не дуже велике. Ті хлопці, які є, вони на даний момент у нас і є.
"Лунін вибрав не той клуб": Петраков оцінив перспективи кіпера Реала у збірній України
Можна говорити, що у нас прекрасна молодь, стільки талановитих футболістів і все інше... Ні. Я такого відверто не скажу. Я не хочу образити наш вітчизняний чемпіонат, але його рівень впав. І грати в ньому і на рівні національних збірних – це зовсім різні речі.
Тобто, рівень між тими, хто викликається в збірну і потенційними кандидатами великий. Ось, я взяв з молодіжної збірної Мішу Мудрика. Але ви теж зрозумійте, що це величезний... не те, що ризик, але тут немає прохідних матчів. Не можна так, як раніше, коли контрольний матч, взяти і поставити хлопця в склад.
Тут у нас буде гра плей-офф за вихід на ЧС-2022. Тренер візьме, поставить Мудрика, а той вийде і провалить гру. І у мене пропаде заміна. І хто потім скаже, що я розвиваю молодих гравців? Молодий футболіст повинен бути готовий вийти в Глазго і допомогти збірнії України. Про це я і розмовляв з Мудриком, питав, чи зможе він нам допомогти. Це дуже складні речі. А те, що людина грає на рівні нашої Прем'єр-ліги, і говорити при цьому, що він готовий до збірної... Це, скажемо прямо, неправильно", – сказав Петраков в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, збірна України завоювала право зіграти у стикових матчах за вихід на чемпіонат світу 2022 року. Першим суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Шотландії. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Австрія – Уельс.
Шляхи Реброва та УАФ розходяться: 5 клубів і одна збірна, де може опинитися український тренер