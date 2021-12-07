"Ми стежимо за багатьма футболістами, дивимося їх. Але, відверто кажучи, коло цих футболістів не дуже велике. Ті хлопці, які є, вони на даний момент у нас і є.

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Можна говорити, що у нас прекрасна молодь, стільки талановитих футболістів і все інше... Ні. Я такого відверто не скажу. Я не хочу образити наш вітчизняний чемпіонат, але його рівень впав. І грати в ньому і на рівні національних збірних – це зовсім різні речі.

Тобто, рівень між тими, хто викликається в збірну і потенційними кандидатами великий. Ось, я взяв з молодіжної збірної Мішу Мудрика. Але ви теж зрозумійте, що це величезний... не те, що ризик, але тут немає прохідних матчів. Не можна так, як раніше, коли контрольний матч, взяти і поставити хлопця в склад.

Тут у нас буде гра плей-офф за вихід на ЧС-2022. Тренер візьме, поставить Мудрика, а той вийде і провалить гру. І у мене пропаде заміна. І хто потім скаже, що я розвиваю молодих гравців? Молодий футболіст повинен бути готовий вийти в Глазго і допомогти збірнії України. Про це я і розмовляв з Мудриком, питав, чи зможе він нам допомогти. Це дуже складні речі. А те, що людина грає на рівні нашої Прем'єр-ліги, і говорити при цьому, що він готовий до збірної... Це, скажемо прямо, неправильно", – сказав Петраков в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, збірна України завоювала право зіграти у стикових матчах за вихід на чемпіонат світу 2022 року. Першим суперником підопічних Олександра Петракова стане збірна Шотландії. Сильніший зустрінеться з переможцем пари Австрія – Уельс.

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