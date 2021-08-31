Петраков пояснив від'їзд Харатіна з табору збірної України – хавбека підставило керівництво клубу
17:30 - Читать на русском
Наставник збірної України розповів про несподіваний поворот у кар'єрі півзахисника Ференцвароша Ігоря Харатіна.
"Харатін о першій ночі до мене прийшов, сказав, що керівництво Ференцвароша його продало в Легію.
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Він нічого не знав про трансфер, сам був у шоці. О 5 ранку в нього був літак. Я змушений був його відпустити. Він повернеться до команди 2 числа, після гри з Казахстаном", – сказав Петраков на прес-конференції.
Харатін захищає кольори угорського Ференцвароша з 2019-го. Портал transfermarkt оцінює гравця у 2,2 млн євро.
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Джерело: Футбол 24
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