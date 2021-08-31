"Харатін о першій ночі до мене прийшов, сказав, що керівництво Ференцвароша його продало в Легію.

Харатін покинув розташування збірної України, щоб завершити трансфер у Легію

Він нічого не знав про трансфер, сам був у шоці. О 5 ранку в нього був літак. Я змушений був його відпустити. Він повернеться до команди 2 числа, після гри з Казахстаном", – сказав Петраков на прес-конференції.

Харатін захищає кольори угорського Ференцвароша з 2019-го. Портал transfermarkt оцінює гравця у 2,2 млн євро.

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