Петраков пояснив, у чому Ісенко схожий на Луніна – фахівець працював з обома голкіперами

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков порівняв голкіпера Ворскли Павла Ісенка з воротарем Ов'єдо Андрієм Луніним.

"У Павла Ісенка сильний характер. Своєю грою, упевненістю і спокоєм він мені чимось нагадує Андрія Луніна. Дуже важливо, щоб преса його не знищила. У такому віці недовго "зловити зірочку". Я вірю в Пашу. Та й тренери Ворскли, думаю, не дадуть воротареві розслабитися.

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Тут чітко видно роботу тренера воротарів ворсклян Сергія Долганського. У збірній ми вже давно не бачилися, але раніше він не був настільки сильний в відбиванні 11-метрових. Ісенко добре діє також і в грі. Наприклад, в листопаді минулого року він впевнено відіграв в кваліфікації Євро-2020 U-17, не пропустивши в трьох матчах жодного м'яча. Залишається тільки побажати хлопцю не зменшувати обертів. Для професійного зростання у цього голкіпера є всі необхідні якості", – сказав Петраков у коментарі zbirna.com.

Нагадаємо, Ісенко у матчі проти Маріуполя дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де належить зіграти проти Динамо

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