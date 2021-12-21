"Я не чіпатиму молодіжну збірну, брати людей, висмикувати звідти, щоб вони посиділи в мене на лавці. Молодіжна збірна повинна проходити у фінальну частину чемпіонату Європи, я їм допомагатиму всіляко. Не буду якихось палиць у колеса вставляти.

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Коли я побачу, що людина готова. Не просто приїхати потренуватися, подихати повітрям національної збірної, побути у колективі – це неправильно. Щоб приїхати до збірної, людина має заслужити своєю грою у молодіжній збірній, у національному чемпіонаті, у єврокубках", – сказав Петраков у програмі Великий Футбол.

У відборі до Євро-2023 молодіжна збірна України набрала 13 очок і закріпилася на другому місці групи H.

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