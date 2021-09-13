"Незадоволений матчем проти Казахстану (2:2). Перший тайм вдався, а у другому сталося щось незрозуміле. Просто тактичні помилки.

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На скільки відсотків задоволений собою? Я не звик рахувати відсотки, але не дуже задоволений. Перш за все, через втрату двох очок у Казахстані. На все інше можна закрити очі", – резюмував Петраков в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, "синьо-жовті" провели у вересні два поєдинки відбору до ЧС-2022 – проти Казахстану (2:2) та Франції (1:1), а також спаринг із чехами (1:1). Попереду у збірної України залишились три ключові матчі кваліфікації на Мундіаль: виїзна гра проти Фінляндії та дві зустрічі з боснійцями.

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