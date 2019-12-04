Петраков оцінив суперників збірної України U-17 у відборі на Євро-2020

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков поділився думками щодо розподілу сил у групі 1 відбору на Євро-2020. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Греція, Туреччина і Білорусь.

"Збірна Греції перед жеребкуванням була серед фаворитів. Я бачив її нещодавній товариський матч із Грузією. Мені греки сподобалися своїм рівнем техніки. Вони добре виходять з оборони через пас. Є у греків нападник-капітан, який у відборі забив п'ять м'ячів.

"Приємно, що цю нагороду придумали в останній момент", – Петраков з гумором прийняв особливий приз від УАФ

Ми були у другому кошику, у третьому – Туреччина, з якою ми вже не раз зустрічалися. Зокрема, вони нас обіграли у серії пенальті на Меморіалі Віктора Баннікова, але потім ми взяли реванш на турнірі в Латвії – 2:0. Сильна збірна, крім того, матчі еліт-раунду відбудуться у Туреччині, а ми всі знаємо, як місцеві вболівальники вміють підтримувати свою команду.

Греки хотіли провести змагання в себе, але, оскільки вони були господарями у кваліфікаційному раунді, їхня кандидатура відпала. У нас із білорусами кліматичні умови навряд чи дозволили б прийняти турнір у березні. З білорусами, до речі, минулого року ми зіграли внічию. Ця збірна, як і ще кілька, зараз проходить за фінансовою програмою УЄФА. Команда довгий час мешкає й тренується разом. Працює як академія. Отже, зіграність у суперника буде на рівні. На нас чекає серйозне випробування. У нашому квартеті немає явного фаворита, кожна з команд може вистрілити", – розповів Петраков у інтерв'ю сайту УАФ.

Нагадаємо, збірна України U-17 успішно виступила у кваліфікаційному раунді в Португалії, посівши у своїй групі перше місце. У рейтингу за підсумками цього етапу "синьо-жовті" перебувають на 13-й позиції.

Раптова трагедія, кар'єра агента і трохи зради: як склалася доля найкращих українських футболістів на рубежі 30 років