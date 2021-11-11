– Список гравців, які будуть викликані на збір, визначає особисто Олександр Петраков чи ви збираєтесь і консультуєтеся?

Рішення ухвалює Олександр Васильович, але ми можемо спілкуватися, радитись. Він завжди нам говорить про кандидатури.

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– У ході матчу у Львові проти Боснії у трансляцію потрапили кадри, на яких Олександр Шовковський із навушником отримує інформацію та передає її Петракову. Це твої підказки?

– Я займаю позицію у верхній точці – або у спеціальному місці для аналітика, або ж у ложі преси. Комунікую безпосередньо з Шовковським, а він уже підказує головному тренеру.

– Петраков після матчу казав, що ти радив знімати Шапаренка ще раніше. Чому?

– Бачив, що ми трохи просідаємо. Думаю, й Олександр Васильович це бачив. Я говорив не лише про середину поля. Заміни нам були потрібні. У нас вважається, що якщо гравець десь не добіг, то він уже фізично підсів. Що це за термін? У 99% випадків це нісенітниця. Але в цьому матчі втома справді була. Багато хто з футболістів грали другий повний матч поспіль за чотири дні. У Боснії чотири свіжі гравці вийшло з перших хвилин, вони зробили заміни по ходу другого тайму, освіжили гру, – цитує Кампомара Tribuna.

У листопаді на Україну очікує спаринг з Болгарією (11 листопада) та матч проти Боснії (16 листопада) в рамках відбору до ЧС-2022.

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