Головний тренер збірної України Олександр Петраков не дасть підопічним розслабитися під час зимової перерви.

Про плани керманича "синьо-жовтих" розповів президент УАФ Андрій Павелко.

ЧС-2022: Петраков може розраховувати майже на 40 гравців у матчі плей-офф з Шотландією – усі отримали британські візи

"Олександр Васильович відправиться в Туреччину, де відбуватимуться збори клубів УПЛ. Він відвідає всі тренування, поспілкується з наставниками команд та гравцями збірної України. Петраков особисто спостерігатиме за процесом підготовки гравців на зборах", – сказав Павелко у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, збірна України у півфіналі кваліфікації до ЧС-2022 зустрінеться з Шотландією. Матч запланований на 24 березня. Переможець дуелі розіграє путівку в Катар проти сильнішого з пари Уельс – Австрія.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем