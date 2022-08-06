– Олександре Васильовичу, три матчі національної команди під час вересневого збору будуть складними і з точки зору опонентів, і з огляду на важкі тривалі перельоти. Як ви сприймаєте цей етап змагань і чого очікуєте?

– У турнірах на рівні національних команд немає прохідних ігор. Це – Ліга націй УЄФА, тут одна осічка може дорого коштувати. Це в клубній роботі можна десь програти, а потім надолужити. А тут програв – і фактично тебе вже немає як претендента на перемогу у групі. Турнірна дистанція коротка, і всі поєдинки вирішальні. Не забуваймо, що Шотландія перед своїми вболівальниками прагнутиме взяти реванш за поразку в плей-офф. У нас же в Глазго через перебір жовтих карток не гратимуть два провідні виконавці — Забарний та Зінченко.

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– Шотландці хочуть реваншу, а нам важливо не допустити цього…

– Саме так. У нас одне завдання – посісти перше місце у групі. Яким би важким не був збір, завдання слід виконувати.

– Чи турбують вас довгі перельоти?

– Так, важкий переліт буде із Глазго до Єревана: шість із половиною годин льоту плюс різниця в часі — три години вперед… Відповідно, значно менше часу залишається на відновлення після першої гри, із Шотландією. Буде складно. Не маю жодних секретів — обов’язково матиме місце серйозна ротація.

– Коли плануєте розпочати вересневий збір?

– Зовсім точно сказати поки що не можу — це залежить від того, як виступатимуть наші клуби в єврокубках. Швидше за все, ми зберемося десь під Варшавою, хотілося б десь 16 вересня, із гравцями, які, ми сподіваємося, будуть грати в єврокубках і базуватимуться в Польщі. А щодо легіонерів, то я вже призначив тренування на вечір 19 вересня у Глазго — там команда збереться в повному складі. Ми прибудемо туди, вилетівши вранці з Варшави, а хлопці з іноземних чемпіонатів мають приїхати впродовж дня, – розповів Петраков прес-службі УАФ.

Нагадаємо, попереду у збірної України ще три матчі Ліги націй (21, 24 і 27 вересня). "Синьо-жовті" після трьох турів набрали 7 очок і лідирують у групі.

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