Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим визначився, з якими футболістами розпочне підготовку до матчів за путівку на чемпіонат світу.

25 гравців українських клубів розпочнуть підготовку до матчів плей-офф кваліфікації на ЧС-2022 29 квітня у Словенії, інформує офіційний сайт УАФ. Футболісти-легіонери (Ярмоленко, Зінченко, Маліновський та інші) приєднаються до решти після того, як їхні клуби завершать офіційний сезон.

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"Синьо-жовті" будуть жити й тренуватись на базі національної асоціації Словенії, що розташована в регіоні Горенська. Це була пропозиція УЄФА.

Через ушкодження не зможуть допомогти збірній України захисники Динамо Олександр Тимчик та Микита Бурда. Водночас дебютний виклик до національної команди отримали хавбеки Михайло Мудрик із Шахтаря та Олексій Гуцуляк із СК Дніпро-1.

Список гравців з українських клубів:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва – СК Дніпро-1).

Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Денис Гармаш, Артем Бєсєдін (обидва – Динамо).

Зауважимо, півфінальний поєдинок з Шотландією відбудеться 1 червня. Тріумфатор цього протистояння зустрінеться з Уельсом чотирма днями пізніше. Впродовж травня команда Петракова проведе кілька спарингів, імена суперників та дати матчів будуть відомі пізніше.

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