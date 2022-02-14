Головний тренер "синьо-жовтих" Олександр Петраков розповів про підготовку до дуелі з шотландцями.

Збірна України розпочне підготовчий збір перед матчем плей-офф відбору чемпіонату світу 2022 року проти Шотландії у п'ятницю, 18 березня, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У цей день у Києві в готелі "Опера" зберуться представники клубів УПЛ. Збірники, які виступають у іноземних чемпіонатах, приєднаються до команди 20-21 березня. Тренуватиметься збірна України на олімпійській базі "Святошин" під Києвом.

На 21 березня заплановано відкрите тренування "синьо-жовтих" на НСК Олімпійський. Вже наступного дня, 22 березня, національна команда вилетить у Глазго, де за два дні після прибуття проведе поєдинок проти шотландців.

Переможець дуелі зустрінеться з сильнішим з пари Австрія – Уельс.

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