Петраков очолить закордонну збірну, яку двічі громив з Україною
00:41 - Читать на русском
Олександр Петраков продовжить роботу на рівні національних збірних.
Колишній керманич збірної України отримає аналогічну посаду у збірній Вірменії, стверджує місцевий журналіст Грач Хачатрян.
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Днями Петраков офіційно завершив співпрацю зі "синьо-жовтими". Фахівець не зміг вивести нашу команду на ЧС-2022, а також залишився у дивізіоні В Ліги націй. Цікаво, що вірменів Петраков впевнено громив – 5:0 і 3:0.
Дебют українського тренера може відбутись 25 березня в матчі кваліфікації Євро-2024 проти Туреччини.
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