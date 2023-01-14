Колишній керманич збірної України отримає аналогічну посаду у збірній Вірменії, стверджує місцевий журналіст Грач Хачатрян.

Петраков має пропозиції за кордоном – екс-тренер збірної України обирає з кількох варіантів

Днями Петраков офіційно завершив співпрацю зі "синьо-жовтими". Фахівець не зміг вивести нашу команду на ЧС-2022, а також залишився у дивізіоні В Ліги націй. Цікаво, що вірменів Петраков впевнено громив – 5:0 і 3:0.

Дебют українського тренера може відбутись 25 березня в матчі кваліфікації Євро-2024 проти Туреччини.

Петраков має піти – ставка на результат не зіграла, рівень футболу падає, істерична родзинка приїлася