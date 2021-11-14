"Він прийшов і чітко розставив акценти. У нас тренери раніше боялися висловитись, чому вони не запрошують гравців із Росії. Петраков першого дня сказав про це, і ніхто його не готував до цього, ніхто не підштовхував цього робити. Це його життєва позиція, вона мені імпонує.

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Він відчуває той біль, який бачить у нашій країні. Скільки життів втрачено, скільки дітей залишилось сиротами. Йому ніколи не спаде на думку запросити футболістів із Росії – це його чітка позиція", – сказав Павелко для Youtube-каналу Радіо НВ.

Нагадаємо, Петраков очолив збірну України після Євро-2020, замінивши на цій посаді Андрія Шевченка.

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