"Петраков ніколи не запрошуватиме у збірну України гравців з Росії", – Павелко
Президент УАФ Андрій Павелко розповів про здорову громадянську позицію головного тренера збірної України Олександра Петракова.
"Він прийшов і чітко розставив акценти. У нас тренери раніше боялися висловитись, чому вони не запрошують гравців із Росії. Петраков першого дня сказав про це, і ніхто його не готував до цього, ніхто не підштовхував цього робити. Це його життєва позиція, вона мені імпонує.
Повна українізація: син Марлоса сфотографувався з образливою для Путіна символікою
Він відчуває той біль, який бачить у нашій країні. Скільки життів втрачено, скільки дітей залишилось сиротами. Йому ніколи не спаде на думку запросити футболістів із Росії – це його чітка позиція", – сказав Павелко для Youtube-каналу Радіо НВ.
Нагадаємо, Петраков очолив збірну України після Євро-2020, замінивши на цій посаді Андрія Шевченка.
Голодуючі Поволжя-7: список українців, які виступають у чемпіонаті Росії – слід Зінченка, Ракицький мріє про Київ