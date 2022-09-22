"Синьо-жовті" зазнали найбільшої поразки під керівництвом Петракова. Анатолій Трубін у другому таймі пропустив тричі, а українці за весь матч так і не завдали жодного удару в площину. 0:3 і перше місце групи B1 тепер належить Шотландії.

Шотландія – Україна – 3:0 – відео голів

"Чому команда виглядала інакше, ніж раніше? У нас немає кількох основних гравців, які отримали травми. Я дав шанс іншим, але побачив, що вони зараз не можуть замінити лідерів, яких сьогодні не було. Анатолій Трубін зіграв непогано. Я дав шанс іншим футболістам, але вони зіграли невдало. Команда виглядала перший тайм ще більш-менш, а другий... Стільки браку. Такий, знаєте, в нас футбол, трохи відрізняється від британського. Ці хлопці, шотландці, грають в АПЛ. Я попереджав. Ще вчора на тренуванні побачив, що щось не те. Зупинив тренування, поговорив. Не вийшло.

Чи вважаю, що шанси на перше місце групи тепер кращі у Шотландії? Ми розберемо цю гру. Ще ніхто нічого не програв. Ще буде матч, Україна може взяти реванш. Зараз важливіша гра для нас – в Єревані. Зробимо все можливе, щоб посісти перше місце.

Чому Тарас Степаненко був замінений у перерві? Я з ним поговорив і ухвалив таке рішення. У нього була жовта картка, він грає на такій позиції... Ніякої травми немає.

Гра Бондаря, чи хотів поставити Сергія Кривцова? Дилема щодо складу є завжди. Вони зараз грали разом з Матвієнком. Я подивився тренування і вирішив зіграти таким складом. Все вирішує головний тренер. Виграє команда, а програє одна людина. Це головний тренер. Тому вся провина на мені. Я обрав такий склад.

Чи просив я перенести тур УПЛ, щоб на минулих вихідних не було матчів чемпіонату України? Немає ніякого секрету. Так, я розмовляв. Ми граємо не вдома, у нас в країні йде війна, ви знаєте? Нам треба зіграти, сісти у поїзд чи автобус, їхати до якоїсь країни. Це важко. Не так, як раніше було, що сіли в літак і полетіли. Я відповів?

Анатолій Трубін поїде в молодіжну збірну України, допомагати їм. Я подякував йому. Віктор Коваленко теж їде від нас, у нього травма. Зробили МРТ, є проблеми", – підсумував Олександр Петраков.

Наступний матч Ліги націй Україна зіграє 24 вересня. У Єревані "синьо-жовті" протистоятимуть збірній Вірменії. Початок гри – о 16:00 за Києвом.

Шотландія розгромила Україну в матчі за перше місце в групі Ліги націй