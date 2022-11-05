Наставник збірної України Олександр Петраков зізнався, хто з колег по тренерському цеху викликає у нього захоплення.

"Тренерська еліта – це Карло Анчелотті, який виграв топ-5 чемпіонатів. Він йде в ногу з часом. Нам потрібно йти в ногу з тим поколінням, яке зараз є.

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Ще подобається Хосеп Гвардіола, всі його знають. Та Юрген Клопп", – сказав Петраков в інтерв'ю YouTube-каналу Fantastic Football.

Нагадаємо, під керівництвом Петракова збірна України не змогла вийти на ЧС-2022, поступившись у вирішальному матчі Уельсу. До того ж, "синьо-жовті" посіли друге місце у групі Ліги націй в дивізіоні B.

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