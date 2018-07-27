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Петраков: Наші гравці думали, що кожен окремо – сильний футболіст

08:39 736 Читать на русском
Петраков: Наші гравці думали, що кожен окремо – сильний футболіст
Олександр Петраков / фото: В. Перегняк

Наставник збірної України U-19 Олександр Петраков взяв на себе провину за розгромну поразку від Португалії (0:5) у півфінальному матчі юнацького Євро-2018.

"Цей матч програв я. Я повністю беру відповідальність за поразку на себе. Наші футболісти думали, що кожен окремо – сильний футболіст. Я ж казав, що ми сильніші, коли граємо командно, проте вони подумали інакше.

Україна U-19 – Португалія U-19 – 0:5 – відео голів

Один не добіг, один не підстрахував. Вийшли і думали, що все пройде і так, без нічого. В житті є чорні та білі смуги. Сьогодні чорна.

Наша команда отримала хороший ляпас, удар. Португалія, відверто, сильніша, я про це вже говорив. Португальську команду можу тільки привітати з виходом у фінал", – розповів Петраков в ефірі ТК Футбол.

Нагадаємо, збірна України U-19 зазнала поразки від Португалії з рахунком 0:5 у півфіналі Євро-2018 та вилетіла з турніру, однак пробилась на ЧС-2019 U-20.

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Євро-2018 (U 19)Півфінал

Україна U-19 - Португалія U-19: Четвер 26 липня 2018

Україна U-19
Матч завершено
0 : 5
Португалія U-19
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Теги
Збірна України Олександр Петраков Україна U-19 Україна U-19 Євро-2018 (U 19) Євро-2018 (U 19) Україна U-19 - Португалія U-19
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