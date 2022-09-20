"Звичайно, скучив за всіма: персоналом, тренерами та партнерами. Дуже радий усіх бачити. Національна збірна – це зовсім інший рівень. На кожному тренуванні потрібно викладатись на 200 відсотків. Сьогодні проводили дуже важливе тактичне тренування.

Олександра Петракова усі вже знають. Це людина, яка може і по голівці погладити, і по шапці надавати. Вважаю, що це нормальний процес, тим паче багато молодих гравців. Нас потрібно деколи підштовхувати. Зараз триває звична тактична робота, награємо елементи, які потім покажемо на матчі.

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Не знаю, хто там каже, що Ліга націй – це неважливий турнір. Тут грають хороші команди та футболісти. Через цей турнір є можливість потрапити на чемпіонат Європи чи світу. Намагаємося завжди перемагати та тримати високу планку. Тут дають кубок, а це завжди престиж. Ми повинні перемагати та виходити в дивізіон А, звідки ми не мали вилітати.

Визволення моєї рідної Харківщини – радісна новина для кожного українця. Це не можна описати словами, дуже радієш. Боляче, коли знаєш, що співвітчизники перебувають в окупації, переживають такі жахи. Я дуже гордий, що я українець і радію кожним успіхам ЗСУ. Вірю, що вони звільнять усю країну від окупантів, а ми будемо грати за них, за вболівальників. Будемо йти вперед так само, як вони", – запевнив Бондар у ефірі ВЗБІРНА.

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