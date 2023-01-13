Колишній тренер "синьо-жовтих" може знайти нове місце роботи одразу після відходу зі збірної України.

Олександр Петраков вчора, 12 січня, офіційно завершив роботу на чолі збірної України та свою співпрацю з УАФ.

Петраков офіційно покинув пост наставника збірної України

Втім, 65-річний Олександр Васильович вже має варіанти з-за кордону, інформує Footboom. Цікаво, що пропозиції є як від клубів, так і від збірних. Ситуація має вирішитись найближчими днями.

Нагадаємо, під керівництвом Олександра Петракова збірна України провела 15 матчів, в яких здобула 6 перемог, 7 нічиїх та зазнала 2 поразок. Його контракт з УАФ завершився ще 31 грудня 2022 року, але про завершення співпраці повідомили лише 12 січня.

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