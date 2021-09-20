В. о. керманича "синьо-жовтих" Олександр Петраков не збирався викликати універсала Динамо Олександра Караваєва.

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"Можливо, такий інсайд відразу. У першочерговому списку Петракова на матчі проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини не було і Караваєва. Він не хотів викликати його. І там просто втрутилися певні люди, відбулися певні обставини, і Караваєва таки викликали на збір національної команди", – заявив журналіст у програмі Циганик LIVE.

Нагадаємо, що тимчасовий тренер збірної України зробив флангового виконавця винуватцем нічиєї проти збірної Казахстану (2:2). Поєдинок проти Франції Караваєв просидів у запасі.

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