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Петраков: Хочеться вірити, що клуби поставляться з розумінням і відпустять футболістів у збірну України U-17

10:57 300 Читать на русском
Петраков: Хочеться вірити, що клуби поставляться з розумінням і відпустять футболістів у збірну України U-17
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков розповів про найближчі плани з командою.

"Візьмемо участь у турнірі чотирьох збірних. 19 вересня команда збирається, а вже 21-го в нас гра з Латвією. 23-го числа зіграємо з Туреччиною, а 25-го – з Північною Македонією.

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Хочеться вірити, що клуби з розумінням поставляться й відпустять футболістів, на яких прийде виклик, оскільки часу на експерименти не залишається, за два місяці – старт кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи, а група в нас дуже серйозна...", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

Нещодавно юнацька збірна України посіла 2 місце на турнірі ім. Баннікова, поступившись у фіналі Туреччині в серії пенальті.

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Теги
Україна U-17 Україна U-17 Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков
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