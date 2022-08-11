Новачок Шахтаря Богдан Михайліченко знову має шанси отримати виклик у головну команду країни. Це може статись у вересні.

На осінні поєдинки збірної України у Лізі націй 25-річний оборонець повинен отримати виклик, стверджує журналіст Ігор Бурбас.

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Олександр Петраков переглядав Богдана під час візиту у тренувальний табір Шахтаря у Словенії. Вочевидь, гра захисника сподобалась головному тренеру "синьо-жовтих". Востаннє Михайліченко одягав футболку збірної у березні 2021-го. Загалом в його активі 6 матчів за національну команду.

Нагадаємо, восени на Україну чекають одразу три поєдинки Ліги націй – два проти Шотландії та один з Вірменією. За підсумками літніх матчів підопічні Петракова посідають першу сходинку у групі В1.

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