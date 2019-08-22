Петраков: Дякую Динамо та Ігорю Суркісу за те, що відпустили своїх гравців на меморіал Баннікова

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков прокоментував групу на меморіалі Віктора Баннікова.

"Навесні я бачив гру збірних Грузії та Азербайджану. Грузини мають чудову команду, але й азербайджанці мені сподобалися. Останніми роками там рівень футболу помітно виріс. Ну а Ізраїль і зовсім робить цю групу дуже сильною.

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Шкода тільки, що у нас вибули гравці, на яких ми спочатку розраховували. Шахтар із шести гравців відпустив лише трьох, оскільки Очеретько виступає за команду U-21, а Козак і Шостак – за U-19. Якраз в дати матчів збірної в них відбудуться поєдинки за клуб.

Дякую Динамо й президенту клубу Ігорю Суркісу за те, що відпустили своїх хлопців на Меморіал Віктора Баннікова", – поділився Петраков у коментарі офіційному сайту УАФ.

Додамо, що у кваліфікаційному раунді Євро-2020 U-17, який у листопаді 2019 року проходитиме в Португалії, збірна України зіграє з Грузією 13-го листопада, Албанією 16-го листопада та Португалією 19-го листопада.

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