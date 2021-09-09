"Прикро, звичайно, втрачати перемогу на останніх секундах. Проте, якщо подивитися на склад, то Олександр Петраков дав можливість дебютувати п'ятьом футболістам. Також на поле вийшли хлопці, які не були основними в збірній. Тому, коли команда виходить на поле в такому експериментальному поєднанні, непросто розраховувати на змістовну гру і максимальний результат. Тим більше, що в суперниках була дуже сильна збірна.

Чехія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Дебют матчу був складним для українців, можна сказати, невпевненим, але завдяки тому, що хлопці обігралися, відразу вдалося повести в рахунку. Цей гол додав впевненості "синьо-жовтим". Але в кінці зустрічі, можливо, далася ознаки втома, звідси і втрата концентрації, дозволили господарям відквитати м'яч. Втім, для нашої збірної і її наставника це був дуже важливий поєдинок у плані інформативності", – цитує Єзерського Команда 1.

Нагадаємо, окрім спарингу з Чехією, підопічні Петракова розписали нічиї з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1) в рамках відбору до ЧС-2022.

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