Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Олександр Петраков зробив заміну у списку через травму захисника Динамо Віталія Миколенка.

Віктор Корнієнко довикликаний на листопадові матчі збірної України через ушкодження Віталія Миколенка, повідомляє офіційний сайт УАФ. Збір команди Петракова розпочнеться 8 листопада в Києві.

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Тепер склад збірної України виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Оборонці: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош), Віктор Коваленко (Спеція).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар), Денис Гармаш (Динамо).

У резервному списку наразі є Андрій Лунін (Реал), Анатолій Трубін, Юхим Конопля, Валерій Бондар (усі – Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Ігор Харатін (Легія) й Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1).

Нагадаємо, 11 листопада Україна проведе товариський поєдинок із Болгарією в Одесі, а 16 листопада – вирішальний матч кваліфікації на ЧС-2022 з Боснією і Герцеговиною в Зениці.

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