Петраков довикликав Бущана на жовтневі матчі відбору до ЧС-2022
Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Олександр Петраков вирішив підсилити конкуренцію на воротарській позиції, викликавши кіпера Динамо.
Георгій Бущан переведений із резервного списку гравців до основного на поєдинки відбору до ЧС-2022, повідомляє офіційний сайт УАФ. Нещодавно 27-річний кіпер повернувся до роботи з основною групою Динамо.
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Відтак, у переліку виконавців, які будуть готуватись до матчів проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини (9 та 12 жовтня відповідно), тепер 26 осіб. Сам збір національної команди розпочнеться вже 4 жовтня у Києві.
Нагадаємо, збірна України після 5-ти матчів відбору набрала 5 очок і посідає друге місце. Очолює групу D Франція, у якої 12 залікових балів.
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