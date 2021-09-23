Георгій Бущан переведений із резервного списку гравців до основного на поєдинки відбору до ЧС-2022, повідомляє офіційний сайт УАФ. Нещодавно 27-річний кіпер повернувся до роботи з основною групою Динамо.

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Відтак, у переліку виконавців, які будуть готуватись до матчів проти Фінляндії та Боснії і Герцеговини (9 та 12 жовтня відповідно), тепер 26 осіб. Сам збір національної команди розпочнеться вже 4 жовтня у Києві.

Нагадаємо, збірна України після 5-ти матчів відбору набрала 5 очок і посідає друге місце. Очолює групу D Франція, у якої 12 залікових балів.

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