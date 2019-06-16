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Петраков: До миті перемоги йдеш все життя, а вона пролітає за одну секунду

15:41 303 Читать на русском
Петраков: До миті перемоги йдеш все життя, а вона пролітає за одну секунду
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував завоювання титулу чемпіона світу.

"Ще не усвідомив, що ми це зробили. Єдине – спасибі всім вболівальникам, людям, які приїхали. Я думаю, що ми принесли якусь радість нашим людям.

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Всім показали, довели, навіть молодому поколінню – якщо вірити в мрію, все робити, все реальне. Ми показали молоді, до чого прагнути, куди йти. Україна – чемпіон світу. Тому, вперед, хлопці. Все молоде покоління, ДЮСШ.

В останні секунди думав, коли арбітр свисне. А потім була радість, але це складно передати. Ця мить перемоги, знаєте, до неї йдеш все життя, а вона пролітає за одну секунду і вже розумієш, завтра інший день, все залишилося там, позаду. Треба вже йти вперед", – сказав Петраков FootballHub.

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blog_ava
"Лунін та Супряга – герої, а Україна досягла вершини світу": європейські ЗМІ про перемогу "синьо-жовтих" на ЧС-2019 U-20
13:58
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Теги
Україна U-20 Україна U-20 Чемпіонат світу U-20 Збірна України Олександр Петраков Олександр Петраков
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