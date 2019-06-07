Петраков: Для збірної України U-20 чвертьфіналу ЧС-2019 буде мало

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував амбіції команди на чемпіонаті світу-2019.

"Звісно, ми не хочемо їхати додому після матчу з Колумбією. Чемпіонат світу – гарна школа для наших гравців, вони прогресують. Кожен бачить, завдяки яким якостям можливо досягати чогось у футболі та в житті.

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Після Мундіалю мої гравці перейдуть уже до іншої команди – U-21, але я з ними не хочу прощатись уже 8 червня. Стосовно ротації складу, то на цьому етапі вже її бути не може. Це чемпіонат світу, й тут немає прохідних матчів, не можна розслаблятися.

Збірна Колумбії, та й усі представники латиноамериканського футболу, на генетичному рівні схильні до технічної, комбінаційної гри", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.

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