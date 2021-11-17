"Дуже задоволений, що вийшли у плей-офф. Хочу привітати усіх хлопців з тим, що вони сьогодні зробили. Хочу подякувати тренерам та адміністративному штабу, вони виконали величезну роботу. Хотів привітати президента, Андрія Павелка. Він повірив у мене і дуже підтримував. Привітати усіх вболівальників України, простих людей. Хай погуляють сьогодні!

Результат є, а якість гри... Це була нервова гра, я таке передбачав. Ми добре поговорили з хлопцями. Вони всі додали, а про гру зараз я не хочу говорити. Був нервовий матч на результат. Довбик забив, але ще зіпсував один момент. Всі хлопці добре вийшли на заміну, до жодного питань нема. Всі 25 чоловік працювали на тренуваннях, ні до кого питань у мене немає.

Боснія та Герцеговина – Україна – відео голів

Я вам так скажу – ці 3 місяці були найважчими у моєму футбольному житті. Це дуже важко, я років на 5 постарів, напевне. Але я дуже задоволений, вже адаптувався тут. Сьогодні назовсім.

Плей-офф? Ніяких планів у мене немає, я виконувач обов'язків. Що буде далі – не знаю. Нічого не можу відповісти. Ми зробили лише 50% від того, що потрібно. Зараз буде жеребкування, там дуже важкий плей-офф. Я знаю одне – хлопці нікого не бояться. У нас зібрався дуже сильний колектив. Хто б там не був, у нас одна мета – поїхати в Катар.

Подяка Франції? Я зараз усе вирішу з президентом, бо не знаю, як це робиться. Думаю, телеграму надіслати треба, подякувати за порядність. Це слово забуте у нашому суспільстві. Вітаю всю Україну, і до побачення!" – резюмував Петраков у коментарі каналу "Футбол".

Україна вистраждала перемогу в Боснії – команда Петракова прорвалась у плей-офф відбору ЧС-2022, спрацювали заміни