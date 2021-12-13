"Я не заглядатиму в паспорт. Людина грає, хай грає до сорока років. Він потрібен зараз у колективі.

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А Ярмоленко навіть своїм прикладом показує. І на футбольному полі "тащить", й у побуті, й у житті, допомагає молодим. Лідер збірної", – сказав Петраков у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, Андрій Ярмоленко провів 106 матчів за збірну України, що є третім показником у списку рекордсменів. Вінгер Вест Хема поступається лише Андрію Шевченку (111 матчів) та Анатолію Тимощуку (144).

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