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"Психологічно ламаються": Петраков дав пораду 3-м чемпіонам світу U-20 з Динамо і Шахтаря, де їм продовжити кар'єру

10:43 484 Читать на русском
"Психологічно ламаються": Петраков дав пораду 3-м чемпіонам світу U-20 з Динамо і Шахтаря, де їм продовжити кар'єру
Олександр Петраков / УАФ

Головний тренер збірної України U-17 Олександр Петраков дав пораду своїм екс-підопічним Георгію Цітаішвілі, Валерію Бондарю і Денису Попову щодо продовження кар'єри.

"На їхньому місці я б пішов за прикладом Булеци та Супряги. У провідних клубах світу, якщо молодий футболіст у цю ж мить не потрапляє в основний склад, він не потрібен для ротації, його тут же віддають в оренду. В нас подібне чомусь не прийнято. Тішить, що хоча б Булеца із Супрягою пішли в СК Дніпро-1, молоді гравці Шахтаря вирушили в оренду в Маріуполь, а Конопля – в Десну.

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Я думаю, якби Валера Бондар пішов у клуб на кшталт Ворскли або Денис Попов до СК Дніпро-1, вони одразу заграли б в основі. Це потенційні гравці національної збірної, але вони два місяці сидять в запасі без ігрової практики і психологічно ламаються.

Дай Боже, щоб вони зовсім не надломилися. Я не засуджую клубних тренерів, у них свої завдання – перемагати в кожній грі. Але потрібно шукати вихід зі становища", – розповів "Золотому таланту" тренер, який привів Україну до титулу чемпіонів світу U-20.

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