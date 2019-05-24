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Петраков – про перемогу над США: Провалили перший тайм, але кінцівка мені сподобалась

24 травня 23:46 729 Читать на русском
Петраков – про перемогу над США: Провалили перший тайм, але кінцівка мені сподобалась
Олександр Петраков / ФФУ

Головний тренер збірної України U-20 прокоментував перемогу над США (2:1) у 1 турі групового етапу чемпіонату світу-2019.

26’ Сергій Булеца
52’ Денис Попов
 
Брендан Серванья 32’
26’ Сергій Булеца
32’ Брендан Серванья
52’ Денис Попов

"Перший тайм не вдався, у перерві зробив коригування. Не знаю, що сталось, але хлопці якось дуже слабко зіграли. Вони були якісь перелякані, щось не виходило.

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У другому таймі більш-менш. Вийшли, зіграли. Я задоволений кінцівкою.

Це перша нервова гра, чемпіонат світу. Суперники часто грають на чемпіонатах світу на відміну від нас. Мої підопічні молодці", – сказав Петраков в ефірі UA: Перший.

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Олександр Петраков Олександр Петраков Головне Чемпіонат світу U-20 Україна U-20 - США U-20 Україна U-20 Україна U-20 США U-20 США U-20 Збірна України
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