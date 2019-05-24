Петраков – про перемогу над США: Провалили перший тайм, але кінцівка мені сподобалась

Головний тренер збірної України U-20 прокоментував перемогу над США (2:1) у 1 турі групового етапу чемпіонату світу-2019.

"Перший тайм не вдався, у перерві зробив коригування. Не знаю, що сталось, але хлопці якось дуже слабко зіграли. Вони були якісь перелякані, щось не виходило.

Україна U-20 – США U-20 – відео голів

У другому таймі більш-менш. Вийшли, зіграли. Я задоволений кінцівкою.

Це перша нервова гра, чемпіонат світу. Суперники часто грають на чемпіонатах світу на відміну від нас. Мої підопічні молодці", – сказав Петраков в ефірі UA: Перший.

ЧС-2019 U-20: Збірна України стартувала на Мундіалі перемогою над США