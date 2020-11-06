Головний тренер збірної Швейцарії Владімір Петковіч розповів про ситуацію в команді перед фінальними поєдинками євротурніру.

"Наприкінці цього особливого року в нас є можливість зіграти проти трьох класних суперників. Товариський матч із Бельгією надасть нам чудову можливість перевірити свої сили з прицілом на Євро-2020.

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У Лізі націй нашою метою є залишитися в дивізіоні А. Для цього необхідно перемагати Іспанію й Україну. Це важко, але можливо. Ми оптимісти, але реалісти. Проти найкращих команд Європи для перемоги необхідно показати 120 відсотків своїх можливостей", – цитує Петковіча офіційний сайт Швейцарської футбольної асоціації.

Нагадаємо, поєдинок проти швейцарців стане заключним для команди Шевченка у Лізі націй – проти команди Петковіча "синьо-жовті" зіграють на виїзді 17 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

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