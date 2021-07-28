Відомий тренер Владімір Петковіч очолив Бордо, повідомляє офіційний сайт французького клубу.

Петковіч хоче покинути збірну Швейцарії – фахівець вже має домовленість з французьким клубом

57-річний фахівець підписав з "жирондинцями" контракт терміном на три роки.

Нагадаємо, попереднім місцем роботи Петковіча була збірна Швейцарії, яку він очолював з 2014 року. "Наті" на Євро-2020 дійшли до чвертьфіналу, де у серії пенальті поступились Іспанії. За весь час своєї роботи зі збірною Швейцарії Петковіч тричі виводив її на великі турніри (Євро-2016, ЧС-2018, Євро-2020) і тричі добивався виходу в плей-офф за підсумками групового етапу.

Останній досвід у ролі клубного тренера фахівець мав у Лаціо 7 років тому – він провів у клубі два сезони і виграв з "орлами" Кубок Італії у сезоні 2012/13.

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