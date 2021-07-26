"Наті" після досить симпатичного виступу на Євро-2020 найближчим часом, схоже, залишаться без головного тренера.

Владімір Петковіч повідомив Швейцарську футбольну асоціацію про бажання покинути збірну, стверджує Blick. Цю інформацію підтвердив один із близьких товаришів фахівця.

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Ба більше, 10 днів тому Бордо зв'язався з Петковічем. Французький клуб та 57-річний тренер вже узгодили контракт до 2024 року. Тепер все залежить від того, чи відпустять швейцарці свого наставника.

Зауважимо, до і після Євро-2020 в послугах Владіміра Петковіча були зацікавлені Айнтрахт, Фенербахче, Зеніт та навіть збірна Росії.

На європейській першості Швейцарія дійшла до півфіналу, поступившись Іспанії в серії післяматчевих пенальті.

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