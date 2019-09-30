Петі розкритикував трансферну політику Манчестер Юнайтед

Екс-футболіст Арсенала Еммануель Петі поділився думкою щодо кризи у Манчестер Юнайтед.

"Я не впізнаю Манчестер Юнайтед після відходу Алекса Фергюсона. Манкуніанці повинні вводити суперників у жах, однак на ділі вони не робили цього вже довгий час. Всі розуміли, що після відходу Фергюсона буде важко, адже він був дуже потужною фігурою в клубі, але ми говоримо про Манчестер Юнайтед. Команди можуть зазнавати труднощів протягом двох або трьох років, але у цього клубу просто більше немає правильних футболістів. Вони витратили купу грошей, але скільки гравців з нинішнього складу "червоних дияволів" входить у число найкращих у світі? Клуб занадто багато вклав у посередніх футболістів, і ця проблема переслідує їх уже багато років.

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Раніше перед матчами з МЮ ти завжди знав, що тобі будуть протистояти найкращі гравці Прем'єр-ліги і, можливо, Європи. А де зараз в Юнайтед футболісти з характером? Зараз хороший час для матчів з МЮ і Арсеналом, тому що шанси на перемогу будуть високими", – цитує Петі The Sun з посиланням на Paddy Power.

Нагадаємо, сьогодні 30 вересня, на туманному Альбіоні відбудеться класичне протистояння кінця 90-х – початку "нульових" – Арсенал завітає у гості до Манчестер Юнайтед. До слова, протягом 13 років Манчестер Юнайтед не дозволяє Арсеналу обіграти себе на Олд Траффорд.

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