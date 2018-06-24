Петі: Мессі – один з найкращих гравців в історії, але він не лідер

Колишній півзахисник Барселони Еммануель Петі розкритикував форварда каталонців Ліонеля Мессі і збірну Аргентини.

"Мессі – не лідер. Він не Роналду в цьому плані. Мессі – один з кращих гравців в історії, але він повинен проявити цей менталітет. Йому потрібно прокинутися!

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Коли в Барселоні все йде добре, він приголомшливий гравець. Але ми бачили в Лізі чемпіонів: коли щось складається не на їх користь, він може розчинитися на полі. Мессі немає. Він не бігає, а ходить. Його не хвилює м'яч.

Вся аргентинська команда своїм виглядом показувала, що у них немає впевненості, немає довіри один до одного. Виходячи з побаченого не думаю, що Аргентина пройде далі. Ми пам'ятаємо багато команд Аргентини з великими гравцями в минулому, але ця команда від них дуже далека. Вони виглядають жахливо", – цитує Петі портал Goal.com.