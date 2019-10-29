Колишній півзахисник лондонського Арсенала Еммануель Петі поділився думкою щодо вчинку капітана лондонської команди Граніта Джаки, який жестом жорстко відповів уболівальникам "канонірів".

"Що стосується ситуації з Джакою, я ніколи не бачив нічого подібного. Для мене він більше не може бути капітаном Арсенала. Це виключено. Те, що він зробив, було неприпустимо. Те, що він робив на полі – це одне, і чесно кажучи, я не знаю, що він привніс в командну гру. Але те, що Джака зробив, залишаючи поле, зовсім інше. Так чинити не можна – це гірше зрадництва.

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Якби ми зустрілися з Джако, я б сказав: "У тебе найзахоплюючіша робота у світі, і іноді доводиться чимось жертвувати заради неї. Ти повинен розуміти, що коли граєш за такий великий клуб, як Арсенал, і ти його капітан, то повинен бути прикладом як на полі, так і за його межами. Прямо зараз ти ним не є. Тому піди в тінь, не відповідай на питання, які можуть вилитися в проблему. Просто закрий рот, працюй і постарайся повернути довіру уболівальників і товаришів по команді", – наводить слова Петі Paddy Power News.

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Нагадаємо, під час заміни на 61-й хвилині, коли Джака неквапливо йшов з поля, вболівальники почали незадоволено свистіти в його бік, даючи швейцарцю зрозуміти, що він міг би і пришвидшитись, адже його команда грає унічию з ненайсильнішим суперником. Натомість півзахисник зупинився і приставивши руку до вуха як знак реакції на обурення вболівальників, вигукнув "Та пішли ви", зняв футболку і вирушив у підтрибунне приміщення.

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