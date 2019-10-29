toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Петі – Джаці: Закрий рот, працюй і старайся повернути довіру фанатів Арсенала

17:42 383 Читать на русском
Петі – Джаці: Закрий рот, працюй і старайся повернути довіру фанатів Арсенала
Еммануель Петі / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник лондонського Арсенала Еммануель Петі поділився думкою щодо вчинку капітана лондонської команди Граніта Джаки, який жестом жорстко відповів уболівальникам "канонірів".

7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
 
Лука Мілівоєвіч 32’
Джордан Айю 52’
7’ Сократіс Папастатопулос
9’ Давід Луїс
32’ Лука Мілівоєвіч
52’ Джордан Айю

"Що стосується ситуації з Джакою, я ніколи не бачив нічого подібного. Для мене він більше не може бути капітаном Арсенала. Це виключено. Те, що він зробив, було неприпустимо. Те, що він робив на полі – це одне, і чесно кажучи, я не знаю, що він привніс в командну гру. Але те, що Джака зробив, залишаючи поле, зовсім інше. Так чинити не можна – це гірше зрадництва.

"Та пішли ви", – Джака жорстко відповів фанатам Арсенала, які освистали його після заміни у грі з Крістал Пелас

Якби ми зустрілися з Джако, я б сказав: "У тебе найзахоплюючіша робота у світі, і іноді доводиться чимось жертвувати заради неї. Ти повинен розуміти, що коли граєш за такий великий клуб, як Арсенал, і ти його капітан, то повинен бути прикладом як на полі, так і за його межами. Прямо зараз ти ним не є. Тому піди в тінь, не відповідай на питання, які можуть вилитися в проблему. Просто закрий рот, працюй і постарайся повернути довіру уболівальників і товаришів по команді", – наводить слова Петі Paddy Power News.

Емері прокоментував скандальний епізод з Джакою

Нагадаємо, під час заміни на 61-й хвилині, коли Джака неквапливо йшов з поля, вболівальники почали незадоволено свистіти в його бік, даючи швейцарцю зрозуміти, що він міг би і пришвидшитись, адже його команда грає унічию з ненайсильнішим суперником. Натомість півзахисник зупинився і приставивши руку до вуха як знак реакції на обурення вболівальників, вигукнув "Та пішли ви", зняв футболку і вирушив у підтрибунне приміщення.

Манчестер Юнайтед здолав Норвіч, Арсенал втратив перемогу над Крістал Пелас: 10-й тур АПЛ, матчі неділі

blog_ava
Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку
Теги
Арсенал - Крістал Пелас Граніт Джака Граніт Джака Арсенал Арсенал Англія Еммануель Петі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
18
хв
Барселона
22:15
Вальядолід
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук